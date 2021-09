Benzineprijs stijgt naar record door duurdere olie

De adviesprijs voor een liter diesel is nu gemiddeld 1,635 euro. Dat is eveneens de hoogste prijs ooit voor dat type brandstof, aldus UnitedConsumers, dat dagelijks adviesprijzen bijhoudt van vijf grote oliemaatschappijen. De Nederlandse brandstofprijs bestaat overigens voor een belangrijk deel uit accijns. Dat is een vaste heffing die door de overheid is vastgesteld.

Marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers wijst er wel op dat bij veel tankstations de prijzen lager liggen omdat zij kortingen geven. De adviesprijs wordt vaak gehanteerd door pompstations langs snelwegen die dus duurder zijn.

Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij enkele goedkope pompen in Nederland nog steeds mogelijk om E10 voor een prijs rond de 1,70 euro per liter te tanken.

De olieprijs is al geruime tijd aan het stijgen doordat de vraag naar olie aantrekt door het sterke economische herstel van de coronapandemie en het aanbod op de markt beperkt is. De prijs van een vat Brentolie (van 159 liter) steeg dinsdag tot boven de 80 dollar, het hoogste niveau sinds oktober 2018. Van Selms sluit niet uit dat de benzineprijs kan stijgen tot boven de 2 euro.