Superjumbo A380 Emirates weer naar Schiphol

Golfmaatschappij Emirates gaat met zijn superjumbo A380 weer vliegen op Schiphol. Met het versoepelen van de coronamaatregelen wil de maatschappij de superjumbo’s vanaf dit najaar op een groter aantal bestemmingen inzetten. Op 31 oktober zal de eerste A380 landen op Schiphol. Emirates is een grootgebruiker van de A380. De maatschappij heeft tegen het eind van het jaar 118 van deze toestellen in haar vloot. In de crisistijd werd het toestel nog maar op zestien bestemmingen ingezet. Dat wordt nu opgeschaald naar 27. Eind dit jaar wil Emirates 70 procent van zijn A380-toestellen weer inzetten. De A380 is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld met tussen de 550 en 615 stoelen. <