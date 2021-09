Wanneer ruimte schaars is: zorgen voor maximale opslagsystemen en een peace of mind

Veel wordt nu gedigitaliseerd, maar de hoeveelheid spullen die moet worden opgeslagen neemt nog steeds toe. Bruynzeel Storage Systems helpt de meest uiteenlopende bedrijven hierbij. Nu nog overal in Europa, straks over de hele wereld.

Panningen

Er staan in het distributiemagazijn orders klaar van het nieuwe Istanbul Museum of Modern Art. En voor een klant in het Franse Chartres. Het Amsterdamse fusieziekenhuis UMC behoort tot de klandizie, net als het nieuwe CollectieCentrum Nederland in Amersfoort, waar museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nederlands Openluchtmuseum hun depots hebben.

Ook het Louvre in Abu Dhabi neemt opslagsystemen af van Bruynzeel Storage Systems in het Limburgse Panningen. En zelfs een indoor groentekwekerij in een leeggehaalde parkeergarage bij Roland Garros in Parijs, waar voor de lokale markt tomaten, basilicum en sla en andere producten duurzaam worden verbouwd. Urban farming heet dat. ‘Zo hoev..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .