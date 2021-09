‘Hoe rijker iemand is, hoe groter de kans dat die rijkdom moreel niet gerechtvaardigd is’

Extreme rijkdom is moreel verwerpelijk en daarom moeten overheden een grens stellen aan hoeveel mensen maximaal mogen bezitten. Dat concludeert politiek filosoof Dick Timmer in zijn proefschrift. ‘Ook in de Bijbel worden grenzen aan rijkdom gesteld.’

Sommigen zien in zijn voorstel om extreme rijkdom aan banden te leggen een vorm van socialisme of zelfs communisme. ‘Ik weet dat mensen dat zeggen, maar ik voel me daar niet door aangesproken’, zegt politiek filosoof Dick Timmer van de Universiteit Utrecht lachend. ‘Dan zou ik willen dat iedereen evenveel heeft. Maar ik ben niet tegen verschillen.’

Wel vindt hij de verschillen tussen arm en rijk niet langer te rechtvaardigen. ‘Anderhalf jaar geleden maakte ik tijdens een lezing nog de grap dat het vermogen van toenmalig Amazon-baas Jeff Bezos van 112 miljard afhankelijk van of je ’s ochtend of ’s avonds kijkt een miljard meer of minder kan zijn. Sindsdien is zijn vermogen enorm gestegen, naar 200 miljard dollar. Dat zie je over de hele li..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .