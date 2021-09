Na vertrek uit Verenigd Koninkrijk sluit Hema nu ook alle zes filialen in Spanje

Barcelona

Het is een fijn toevluchtsoord voor toeristen of expats met heimwee: in Barcelona en Madrid kun je terecht voor een tompouce, broodje rookworst of Jip en Janneke-champagne. Maar bij de lokale Spaanse bevolking sloeg Hema nooit genoeg aan om echt voet aan de Spaanse grond te krijgen. Daar kwam ook geen verandering in nadat de keten twee jaar geleden probeerde om Spaanse en andere internationale vestigingen een hippere uitstraling te geven door de merknaam te veranderen in ‘Hema Amsterdam’. Vanaf volgend jaar sluiten de zes Spaanse winkels, zo maakte Hema donderdag bekend. ‘Het is natuurlijk jammer om tot de conclusie te moeten komen dat we in Spanje geen leidende marktpositie hebben kunnen opbouwen’, zegt ceo Saskia Egas Reparaz ..

