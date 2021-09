De stijging van de gasprijzen vormt een grote financiële bedreiging voor ruim een half miljoen huishoudens in Nederland. Door hun slecht geïsoleerde woning gebruiken zij ongeveer 40 procent meer gas en 10 procent meer elektriciteit dan gemiddeld. Daardoor zijn zij een relatief groot deel van hun (lage) inkomen kwijt aan de energierekening.

Dat stelt TNO in een rapport over ‘energiearmoede’. De onderzoeksorganisatie pleit voor aanpassing van het verduurzamingsbeleid. Juist de huishoudens in slechte woningen zouden voorrang moeten krijgen bij energiebesparende maatregelen. Nu bestaat er een ‘zeer ongelijk speelveld’ als het gaat om de kans op een betere woning en een lagere energierekening.

De genoemde huishoudens hebben volgens TNO geen mogelijkheid om hun huis zelf te verduurzamen, ook al zijn daar subsidies voor. Driekwart woont in een sociale huurwoning en kan verduurzaming niet zelf doen of (deels) betalen. Vaak gaat het om eenpersoonshuishoudens of eenoudergezinnen. Van hen leeft 40 procent van een sociale uitkering en nog eens 40 procent van een pensioen.

