Een potje Risk met onderzeeboten

Gorinchem

Getooid met blauwe helm trekt Chris Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP, over de werf van Damen Shipyards in Gorinchem. Hier tikt hij op een stuk staal, daar praat hij met een medewerker. In een simulator vaart hij door de Rotterdamse haven. Het werkbezoek van het Kamerlid begint en eindigt in een zaal met uitzicht op de Boven-Merwede. Casco’s dobberen in het water. Er is geen onderzeeboot te zien, maar Damen wil ze wel bouwen. Stoffer maakt er geen geheim van de klus aan deze Nederlandse scheepsbouwer te gunnen. ‘Liever Hollands welvaren in zee dan een Frans stokbrood langs de kade.’

De vier onderzeeboten van de Koninklijke Marine zijn aan vervanging toe. Het project met een prijskaartje van 3,5 miljard euro loopt al jaren. Een..

