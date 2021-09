Een baas die je niet begrijpt

De eerste opname is achter de rug, de podcast Goed werk begint weer, een serie van de Evangelische Omroep, NPO Radio 1 en het Nederlands Dagblad over alles wat met werk en zingeving te maken heeft, acht weken lang, met elke week een andere gast. Presentator dit tweede seizoen is Margje Fikse, met Japke-d. Bouma als tafeldame.

Hilversum

Hoe ging de eerste opname?

Japke-d. Bouma: ‘Veel beter dan ik had verwacht. Wat vooral fijn is, is dat Margje veel radio-ervaring heeft, en dat merk je. Dus Margje houdt het gesprek gaande en let overal op, waardoor ik echt tafeldame kan zijn.’

Bouma, lachend: ‘Nou! Ik krijg veel reacties van lezers over héél veel soorten werk.’

U hebt door uw column dat lijntje …

Bouma: ‘Inmiddels begint dat lijntje een behoorlijke kabel te worden. Als ik nu een oproep plaats op Twitter, krijg ik honderden reacties. En dat maakt dat ik voortdurend bijleer. Wat ik van al die reacties onder meer heb geleerd, is dat er iets als een universele werkplek bestaat. We hebben allemaal weleens een baas gehad die ons niet begreep, een collega die ons optilde ..

