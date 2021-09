Primark gaat zich verduurzamen

Primark wil vergroenen. Alle kleren in de schappen van de Britse modeketen moeten in de toekomst milieuvriendelijk zijn, zonder dat ze te duur worden. De aankondiging komt enkele weken nadat de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering de modewereld had opgeroepen actie te ondernemen.

Op het moment is slechts een kwart van Primarks assortiment op duurzame wijze gemaakt, hetzij van hergebruikt materiaal, hetzij van grondstoffen die op een verantwoorde manier zijn gewonnen. Vanaf komend jaar moeten T-shirts bestaan uit duurzaam katoen. In de winkels komen meer bakken om afgedankte kleren in te doen. Aan het einde van het decennium dienen alle producten te voldoen aan hoge milieueisen, zo heeft het bedrijf in een verklaring be..

