Een koeienurinoir in strijd tegen het stikstofprobleem

Een experimenteel wapen in de strijd tegen stikstof: jonge koeien trainen om in een latrine te plassen. Duitse diergedragwetenschappers slaagden erin om dit te bewerkstelligen bij elf Holstein-Friesian-kalveren, een koeienras dat ook veel te zien is op Nederlandse boerderijen.

Amsterdam

De uitwerpselen van koeien zijn een groot milieuprobleem. Juist door het mengsel van feces en urine, die koeien overal in de wei en de stal achterlaten, komt er veel stikstof in de vorm van ammoniak vrij. Dat slaat neer in kwetsbare natuurgebieden, wat slecht is voor de biodiversiteit.

Tijd om koeien zindelijk te maken, bedachten onderzoekers van het Duitse Research Institute for Farm Animal Biology.

Ze moedigden zestien kalveren aan om te urineren in een latrine. Als ze inderdaad keurig naar de aangewezen plek liepen om te plassen, kregen ze wat voer als beloning. Als ze hun behoefte daarentegen buiten de latrine deden, werden de kalfjes voor straf nat gesproeid met water.

De zogenoemde MooLoo Training bleek haar vruchten af te we..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .