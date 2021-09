Het ziekteverzuim in de zorg blijft stijgen. Zeker 6,5 procent van al het zorgpersoneel zat in het tweede kwartaal van dit jaar kort of langdurig ziek thuis, het hoogste percentage voor die periode sinds 2003, en aanzienlijk hoger dan het gemiddelde ziekteverzuim.

Den Haag

Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedraagt het verzuim in de thuiszorg zelfs 7,9 procent. Van het personeel in ziekenhuizen zit 5,8 procent ziek thuis, zo’n half procentpunt hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ter vergelijking: het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is 4,7 procent.

Dat zo veel zorgpersoneel ziek thuis zit is problematisch met het oog op de aanstaande coronaherfst. Nu door de deltavariant het aantal opnamen de komende maanden weer dreigt op te lopen, kan personeelsuitval in ziekenhuizen tot capaciteitsproblemen leiden. Ziekenhuizen worstelen met een structureel personeelstekort. Ondanks voornemens aan het begin van de coronacrisis om de ic-capaciteit op te krikken, zij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .