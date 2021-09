Duitse auto nu klimaatvisitekaart

München

Dat de Duitse auto-industrie bezig is met een transitie, is geen nieuws. De overschakeling naar elektrische mobiliteit is sinds het dieselschandaal en de recente klimaatbewustwording in een stroomversnelling geraakt. Nergens is de verandering tastbaarder dan tijdens de tweejaarlijkse internationale autoshow, dit keer voor het eerst gehouden in München. Daar is de wereld al zo goed als elektrisch. En klimaatvriendelijk. Althans: deze week.

De buitenwereld lijkt het nog niet zo te geloven, gezien de protesten. Maar scheidend bondskanselier Angela Merkel heeft er alle vertrouwen in. De auto-industrie is niet alleen onderdeel van het klimaatprobleem, ze kan ook bijdragen aan de oplossing van de crisis, zei ze tijdens haar toespraak bij..

