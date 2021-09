Wéér slaat de rapporteur alarm over arbeidsuitbuiting, waarom is het zo moeilijk op te lossen?

Amsterdam

Een loeihete wasserij in de Zaanstreek. Tussen de stellingen lopen muizen en ander ongedierte. Toch moeten de acht Syriërs die er werken, er ook slapen. Sterker nog: ze moeten elke dag een uur onbetaald overwerken om voor die slaapplek te betalen.

Het is een van de vele schrijnende vormen van arbeidsuitbuiting die Herman Bolhaar als Nationaal Rapporteur Mensenhandel tegenkwam. Een vorm van uitbuiting waarover hij vorig jaar 70 procent meer meldingen binnenkreeg, zo maakte hij maandagavond bij Nieuwsuur bekend.

In 2020 meldden zich bij hem 449 slachtoffers van deze vorm van mensenhandel waarbij iemand onder erbarmelijke omstandigheden moet werken en soms inkomsten moet afstaan. In 2019 waren dat er nog 261. Mogelijk is die to..

