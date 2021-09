UWV betaalt 2 miljoen te veel uit

Zo’n 1200 mensen kregen in 2020 bij ziekte een te hoge uitkering als gevolg van een fout van uitkeringsinstantie UWV. De bedragen liepen per jaar uiteen van enkele honderden euro’s tot een uitschieter van 14.000 euro. Het gaat om werklozen die zwanger werden of ziek en daardoor een andere uitkering kregen.

Gemiddeld kregen de 1200 vorig jaar zo’n 1800 euro te veel uitgekeerd. In totaal is 2,2 miljoen euro te veel uitbetaald. Het gaat om een systeemfout die in 2019 en 2020 opspeelde. Het UWV heeft besloten het geld niet terug te vorderen, laat Guus van Weelden weten. Hij is in het UWV-bestuur verantwoordelijk voor de uitbetaling van uitkeringen.

‘Het geld’, zegt Van Weelden, ‘is relatief lang geleden uitbetaald en terugvordering zou dit jaar gevolgen hebben voor de belastingen die mensen betalen en de toeslagen die zij ontvangen. Bovendien heeft een deel van de 1200 mensen hierover destijds zelf aan de bel getrokken en dit gemeld, maar dat signaal is toen niet goed opgepakt. Deze mensen valt dus niets te verwijten.’ &nbs..

