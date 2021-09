Dennis verzorgt Surinaamse uitvaarten ‘Niet iedereen heeft behoefte aan een serieuze uitvaartverzorger’

De aanbieders van Surinaamse, Chinese, islamitische of hindoeïstische uitvaarten zijn dungezaaid. Dennis Friperson zag een kans. ‘Surinamers zijn treurig dat iemand sterft, maar er is ook ruimte voor vreugde.’

Rijswijk

Brede armgebaren, een bulderende lach. Aan tafel in de ontvangstruimte van zijn onderneming, Stijl Uitvaartplanners in Rijswijk, zal Dennis Friperson diverse keren opspringen. Als de bel gaat, als zijn telefoon rinkelt, als hij iets hoort op de gang. ‘Ik ben een beetje een adhd’er.’ Maar als hij over overledenen spreekt, is zijn stem zacht, liefdevol. De ruimte is modern en sober – veel matglas, oranje accenten, een fotobehang van een bos op de muur. ‘Niet iedereen heeft behoefte aan een serieuze, gedragen uitvaartverzorger’, zegt Friperson. ‘Surinamers, bijvoorbeeld, gaan heel anders om met de dood.’

De 42-jarige Friperson richtte Stijl Uitvaartplanners in 2017 op. Hij begon als twintiger in de uitvaartbranche, als kistendrager. ..

