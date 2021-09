Pensioenfonds plaatst Shell op de zwarte lijst

Donderdag kondigde het horecapensioenfonds al aan te stoppen met olie en gas, vrijdag volgde het grote PME (metaalelektro). Alle ogen zijn nu gericht op wat de rest van de pensioenwereld doet. Maar hebben de fossiele reuzen wel last van zo’n investeringsboycot?

Shell en BP belanden voor de pensioenfondsen in één rijtje met tabaksfabrikanten, producenten van gevaarlijke wapens en steenkolenboeren.

Amsterdam

Eerst clusterbommen, toen steenkool – en nu worden ook Shell en BP geboycot?

Die energiereuzen zitten inderdaad bij de 106 bedrijven die PME heeft toegevoegd aan de zwarte lijst. Het fonds stopt helemaal met beleggingen in olie- en gaswinning, plus distributie. ‘De gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich op dit moment onder onze ogen’, licht voorzitter Eric Uijen die ingrijpende stap toe.

PME, dat de pensioenen van circa 630.000 (oud-)werknemers in de metaal- en elektronische industrie beheert, is het eerste van de vijf grote fondsen die zover gaat. Maar de echte primeur was voor het kleinere pensioenfonds Horeca en Catering. Dat maakte donderdag al bekend dat het bedrijven die meer dan 50 procent van hun omzet uit olie en..

