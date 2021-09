AEX op weg naar 800 punten. Die grens leek een jaar geleden onbereikbaar. Wat is er aan de hand?

Amsterdam

Hoe spectaculair zijn de koersstijgingen van de AEX dit jaar?

In historisch opzicht zeer spectaculair. De AEX, de graadmeter van de beurs in Amsterdam, sloot eind 2020 op 624,61 punten. Dit betekent dat de index na negen maanden al met bijna een derde is gestegen. Als de AEX nu niet meer zou stijgen, is dat de op een na grootste jaarwinst deze eeuw, na die van 2009. Destijds krabbelde de beurs omhoog na de kredietcrisis.

Is de AEX een uitzondering, of doen ook andere indices het zo goed?

De Midkap-index, de graadmeter van de eerste divisie van de beurs, is dit jaar met 16,8 procent gestegen. De Dax van de beurs in Frankfurt steeg met 16 procent en de FT100 (‘Footsie’) van de beurs van Londen met 9 procent. De AEX doet het aan..

