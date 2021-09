Haven Rotterdam zoekt dringend personeel

Rotterdam

‘Eigenlijk komt het evenement te vroeg in het jaar’, zegt Jan Kweekel van brancheorganisatie Nederland Maritiem Land en bestuursvoorzitter bij het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) in Rotterdam. ‘Jongeren kiezen in december of januari voor een vervolgopleiding. Terwijl de Wereldhavendagen altijd het eerste weekend van september zijn. Het enthousiasme blijft vaak niet hangen.’

Het vinden van geschikte mannen en vrouwen voor de havenberoepen is volgens Kweekel een fors probleem. De instroom van nieuwe vakmensen in de haven is te laag. Soms voldoet het aantal nieuwelingen niet eens aan de vervangingsvraag. Buitenlanders vullen de gaten. Kweekel: ‘Op de werf van Concordia Damen in Werkendam waar het nieuwe STC-opleidingsschip Ab..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .