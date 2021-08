Commissie zocht drie jaar naar oplossing voor personeelstekort in de zorg, nu adviseert de voorzitter om de zaak op te heffen

Den Haag

Doekle Terpstra is voorzitter van de commissie Werken in de Zorg, die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek doet naar oplossingen voor het personeelstekort in de zorg. Volgens Terpstra werken zorgorganisaties nog te weinig samen, houden ze vast aan oude werkwijzen en doen ze te weinig om hun personeel te behouden.

Tijdens de eerste golf was al duidelijk dat tekorten aan onder meer ic-verpleegkundigen uitbreiding van ic-capaciteit onmogelijk maakten. Hoe kan het dat de situatie sindsdien alleen maar slechter wordt?

‘Het is frustrerend. Onze onderzoekscommissie bestaat al sinds 2018, en dit probleem speelt ook al langer dan de coronacrisis duurt. Maar ik merk dat er al jaren meer wordt gepraat dan dat er wordt ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .