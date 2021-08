Biomelk komt van Eko Holland

Dreumel

Vanaf de picknickbank voor zijn boerderij wijst René Cruijsen naar het weiland vol koeien aan de andere kant van de weg. ‘Waar is dan de melkfabriek van de grootste leverancier van biologische melk in Nederland?’, is hem zojuist gevraagd. ‘Die loopt daar.’ In vrijwel ieder biologisch huismerkpak in Nederland zit melk van Eko Holland, maar nergens prijkt die naam op een als blokkendoos verpakte melkfabriek. ‘Wij wisten direct: we moeten dit zonder kapitaal doen’, zegt de voorzitter van de coöperatie. ‘We konden ook niet anders. We zaten aan de grond.’

Het is 2002 als 23 biologische boeren kunnen fluiten naar gemiddeld 30.000 euro melkgeld. Hun enige afnemer Swenty Milk uit Born is net failliet gegaan. ‘Dan brengen we de melk van die..

