Dé ideale laptop voor studenten en scholieren bestaat niet

Wie dit jaar begint aan een studie en nog geen laptop heeft, zal vermoedelijk aan de vooravond staan van een flinke uitgave. Een laptop is al een tijdje onontbeerlijk in het onderwijs. Studenten pendelen immers heen en weer tussen de thuisbasis en de collegezalen. Ook scholieren maken steeds vaker gebruik van een laptop. Maar welke laptop moeten ze dan kiezen in het woud van beschikbare modellen, prijzen en configuraties?

Amsterdam

Er zijn een paar basiszaken waar de student of (ouders van) scholier rekening mee kunnen houden bij aanschaf. Helaas staan sommige daarvan op gespannen voet met elkaar, dus het is maar net wat je het zwaarst laat wegen. Met andere woorden: dé ideale laptop bestaat niet. Want dit zou een goedkoop apparaat zijn met niet alleen een prachtig groot scherm en genoeg geheugen, maar dat ook nog eens heel licht en compact is en waar alle software probleemloos op draait. Onmogelijk. Maar je kunt natuurlijk wel proberen zo dicht mogelijk in de buurt te komen.

Apple, Chromebook of Windows?

De belangrijkste keus luidt: wordt het een Apple- of een Windows-laptop? Of misschien..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .