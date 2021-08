Recordprijs voor bestaande woning

De Nederlandse huizenprijzen zijn in juli opnieuw naar een recordniveau gestegen door de sterke vraag en het beperkte aanbod op de huizenmarkt. Bestaande koopwoningen waren 16,3 procent duurder in vergelijking met een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Dat is de grootste prijsstijging sinds oktober 2000.

Den Haag

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt, maar sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met dat dal waren de prijzen in juli ruim 74 procent hoger, melden het CBS en het Kadaster. Er werden vorige maand 19.043 woningtransacties geregistreerd, wat bijna 16 procent minder is dan een jaar terug.

Hypotheekbemiddelaar De Hypotheker meldde vrijdag dat vanwege de sterk gestegen huizenprijzen alleenstaanden met een modaal inkomen zich maar weinig te koop staande woningen kunnen veroorloven, slechts 3,3 procent van het aanbod. Twee jaar geleden kon deze groep nog ruim 6 procent van alle beschikbare woningen betalen, vorig jaar was dat 4,7 procent.

Het Kadaster liet eind juli nog weten dat huizenkop..

