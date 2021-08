Zo kies je een goede e-occasion. ‘Van een e-auto slijten eigenlijk alleen de banden en ruitenwissers’

Als je benzinewagen aan vervanging toe is, zou dit het moment kunnen zijn om elektrisch te gaan rijden. Inmiddels komt er meer betaalbaar aanbod. Waar moet je op letten?

De accu is veruit het waardevolste onderdeel van een elektrische auto.

Amsterdam

Weliswaar mondjesmaat staan ze inmiddels te glimmen in de showroom; de tweedehands VW’s e-Golf, Renaults Zoë, BMW’s i3 en Nissans Leaf. Rond de 15.000 euro valt er inmiddels iets te kiezen en wie bij een autobedrijf koopt, kan bovendien rekenen op tweeduizend euro subsidie.

Het maken van de juiste keuze is bij een auto met een verbrandingsmotor soms al een netelige kwestie, bij e-auto’s lijkt de staat van de auto helemaal in nevelen gehuld. Met name als het gaat om de accu. Hoe weet je als koper dat deze niet op zijn laatste benen loopt en na een half jaar de geest geeft?

Niet alleen kopers worstelen met deze vraag, ook voor de branche is het soms lastig, zegt Tom Huyskens van Bovag. Er bestaat volgens hem nog geen onafhankelijke ..

