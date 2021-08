Bouwbedrijf Heijmans dringt aan op investeringen in de infrastructuur

Rosmalen

Het stikstofbeleid zorgt er volgens Hillen voor dat grote onderhoudsaanbestedingen niet loskomen. ‘Dat is een zorg.’ Volgens Hillen is er veel achterstallig onderhoud. Hij verwijst naar de gebreken bij de Haringvlietbrug. Aluminium platen die daar met klemmen aan de brug zijn bevestigd, trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Ook bij de A79, de snelweg tussen Maastricht en Heerlen, is het volgens hem mis. ‘Daar is een stalen constructie gemaakt bij een viaduct, uit angst voor verzakking. Dat is buiten iedere orde.’

Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten is al jaren een heikel punt. Veel ervan zijn al decennia oud en lopen op hun eind. Sommige op belangrijke transportroutes gelegen bruggen moesten al tijdelijk dicht..

