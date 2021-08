Wat is Binance, ’s werelds grootste – en belaagde – cryptobeurs?

Met een handelsvolume van 20 tot 30 miljard dollar per dag (17 tot 26 miljard euro) is Binance het grootste platform voor het handelen in cryptovaluta als de bitcoin. Wat is dit voor bedrijf, waar steeds meer toezichthouders hun pijlen op richten?

Zonder registratie bij De Nederlandsche Bank is een platform voor cryptomunten in Nederland illegaal.

Cryptobeurs Binance is pas vier jaar oud, maar in de jonge cryptowereld geldt het bedrijf als oudgediende. Het werd opgericht door Changpeng Zhao uit Singapore. Binance is een platform voor handel in crypto’s als de bitcoin, ethereum of dogecoin.

Met de groeiende interesse in crypto’s is dit een lucratieve markt. Marktplaatsen verdienen geld met de commissies die klanten betalen over hun aan- of verkopen. Binance is de grootste; concurrenten als Huobi, het Amerikaanse Coinbase of Kraken hebben veel lagere dagvolumes.

Zhao was er vroeg bij, maar dat is niet de enige verklaring voor het succes. Tegenover zakenblad Forbes wees een medeoprichter van Binance in 2019 op de BN..

