Spectaculaire groei, dus waarom nog steun? ‘De coronarecessie is in elk geval voorbij’

Nooit eerder sinds de Tweede Wereldoorlog groeide het Nederlandse bbp zo hard. Is het economische hoofdstuk van de coronacrisis nu definitief afgesloten?

Amsterdam

1. Hoe kan het dat de Nederlandse economie zo goed presteert?

De explosieve groei van nu is het spiegelbeeld van de malaise een jaar geleden. Toen lag de economie op haar gat in het tweede kwartaal. Het resulteerde in een historische krimp. Nu gebeurt het omgekeerde. Op het nachtleven en de grote evenementen na is vrijwel de complete samenleving opengegooid. Dat zorgt voor een toename van het bbp met 3,1 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2021.

Vergeleken met een jaar terug bedraagt de groei zelfs 9,7 procent. ‘Dat is de grootste toename sinds de Tweede Wer..

