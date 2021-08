Enorm verlies NS ondanks steun

Utrecht

Het nettoverlies bedraagt daardoor 25 miljoen euro. Vorig jaar was dit nog een verlies van 186 miljoen euro.

De NS hamert op het belang van de overheidssteun die het bedrijf tot nu toe heeft ontvangen. Het hoopt die ook in de toekomst nog te krijgen. De NS schat dat het bedrijf door de coronacrisis tot nu toe 2,4 miljard euro aan inkomsten is misgelopen. In de komende jaren zal dat bedrag oplopen tot naar verwachting 4,7 miljard euro. Het aantal reizigers bedroeg in de eerste zes maanden gemiddeld 35 procent ten opzichte van voor de coronacrisis. Toch rijdt het bedrijf nagenoeg de volledige dienstregeling.

Vanaf december moeten er meer treinen, snellere verbindingen en betere aansluitingen komen, maakte de NS begin dit jaar bek..

