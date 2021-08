Voor het eerst zijn er meer vacatures dan werklozen: een crisis dreigt

Nog nooit was de arbeidsmarkt zo krap als in het tweede kwartaal van dit jaar. Het aantal vacatures overtrof zelfs het aantal werklozen. Daarmee bedreigt een nieuwe crisis de arbeidsmarkt.

Amsterdam

Het herstel van de economie heeft de spanning op de arbeidsmarkt tot een recordhoogte gestuwd. Tegenover honderd werkzoekenden staan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nu 106 vacatures. Dat is voor het eerst sinds het statistiekbureau begon met meten. De toenemende krapte is met name het gevolg van de toename van het aantal vacatures met 82.000. Eind juni stonden daardoor 327.000 vacatures open, vooral in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg.

De afgelopen weken luidden ondernemers al de noodklok over steeds nijpendere personeelstekorten. Horeca-uitbaters die eindelijk de deuren mochten heropenen, moesten die weer sluiten omdat er niemand was om bier te tappen. Bij ProRail vielen treinverbindingen uit vanwege é..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .