Met de deelbakfiets breng je de kinderen naar het strand, of haal je even een bank op

De Haagse Oedske Osinga (42) zet haar twee kinderen van 6 en 8 in de elektrische deelbakfiets, een robuust, felgeel exemplaar. ‘Lekker naar het strand!’ Het is een zonnige middag, en ze verheugen zich alle drie op het uitje. De huurbakfietsen staan op een aantal plekken in Osinga’s thuisstad. Ze kan ze meenemen wanneer ze wil, wat ze zo’n twee keer per week doet. ‘Ik gebruik hem vooral om boodschappen mee te doen of de kinderen naar hockey of voetbal te brengen’, vertelt ze. De trapondersteuning van de elektrische bakfiets is daarbij een voordeel: ‘Anders is het wel zwaar, met twee kinderen voorin.’

Het bedrijf dat Osinga’s strandtochtje mogelijk maakt, is Cargoroo. Het wordt gerund door Jelle Maijer (46), Erik de Winter (39) en ..

