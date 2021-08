TUI krabbelt op dankzij reislust van Duitsers en Britten, maar lijdt nog steeds zware verliezen

Hannover

Sinds mei heeft TUI 1,5 miljoen vakanties verkocht, waarmee het aantal boekingen voor de zomer op 4,2 miljoen staat. Toch heeft de touroperator zijn capaciteit verder teruggeschroefd, naar 60 procent van wat in 2019 werd aangeboden.

Het bedrijf ging er in het vorige kwartaal nog van uit dat het klanten zou vinden voor 75 procent van zijn vliegreizen, hotels en zeecruises. ‘Duitsland en continentaal Europa vertonen een grote vraag’, zei topman Fritz Jousen. ‘In Groot-Brittannië zullen we dat pas in het vierde kwartaal (van juli tot en met september, red.) zien. De bedrijvigheid herstelt zich.’ De Britten mochten van hun regering weer op reis op een later tijdstip dan waarop TUI had gerekend.

