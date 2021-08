‘Meer doen tegen gijzelsoftware’

Amsterdam

Ze komen om in het werk. Drie cybersecuritybedrijven die tot de top van Nederland horen, kunnen de vraag bij lange na niet aan. Job Kuijpers, directeur en oprichter van Eye: ‘We hebben gemiddeld twee incidenten per week. We groeien als kool.’ Ronald Prins, oprichter van Hunt & Hackett: ‘Het aantal incidenten is vele malen groter dan we als bedrijven kunnen hebben.’ Pim Takkenberg, directeur cybersecurity bij Northwave: ‘We moeten met regelmaat zaken afzeggen omdat we er geen capaciteit voor hebben.’

De oorzaak: bedrijven die platliggen door gijzelsoftware. Hun aantal is zo snel gestegen dat er sprake is van een crisis, zeggen de drie. Takkenberg: ‘Je kunt niet anders concluderen dan dat de nationale veiligheid in gevaar is.’ ..

