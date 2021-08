Werken vanaf je vakantieadres: werkt dat wel?

Amsterdam

Ze zag het helemaal voor zich: een week in een luxe hotel op de Veluwe. ’s Ochtends vrij, ’s middags werken: ‘Uitslapen, wandelen, werken met uitzicht op de hoteltuin en bovenal rust’, vertelt Monalisa Goswami (31), directeur van een organisatie in de chemische sector. Ze nam twee vakantiedagen op omdat ze haar werk in vier halve dagen zou doen. ‘Ik had een out-of-office ingesteld om de verwachtingen op een snelle reactie te temperen, maar collega’s en klanten belden me alsnog. Ik heb heel wat mails getypt op mijn telefoon tijdens wandelingen. En dan was er nog het constante schuldgevoel dat mijn collega’s hard werkten en ik niet genoeg deed.’

Kun je niet beter vakantiedagen opnemen?

Lang was een leven als ‘digital nomad’ (werken ..

