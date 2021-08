Milieudefensie: ‘Shell komt aan kern van rechtsstaat’

Ben van Beurden zei in de Britse krant The Guardian dat Shell niet met een nieuwe strategie komt om de uitstoot van CO 2 sneller te verlagen.

Amsterdam - Den Haag

‘Dit tast de kern van de rechtsstaat aan. Een rechterlijke uitspraak kun je niet negeren’, twitterde Milieudefensie. De milieuorganisatie reageerde op de uitspraak van Ben van Beurden, de hoogste baas van Shell, in de Britse krant The Guardian dat het bedrijf niet met een nieuwe strategie komt om de uitstoot van CO 2 sneller te verlagen.

De rechter vonniste dat Shell in 2030 de uitstoot van het eigen bedrijf met 45 procent moet hebben teruggedrongen. Voor Shell als bedrijf is dat een ‘resultaatverplichting’, oordeelde de rechter. In de strategie van het olieconcern wordt de uitstoot van CO 2 in 2030 teruggebracht met 20 procent. Pas vijf jaar later komt Shell volgens die strategie uit op de vere..

