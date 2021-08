De prijs van grondstoffen stijgt flink. Merken we dat in onze portomonnee?

Bedrijven zeggen last te hebben van dure grondstoffen. Wat is er precies aan de hand en hoeveel zijn we straks meer kwijt aan de kassa? Met name in de supermarkt en de horeca zullen we dat gaan merken, zegt econoom Ester Barendregt van de Rabobank.

Utrecht

Hoeveel stijgen de prijzen?

‘Wij verwachten dat de prijzen tijdelijk harder zullen stijgen. We denken dat de inflatie in Nederland dit jaar uitkomt op 1,8 procent. Dat is eigenlijk best normaal. Maar het is goed om te beseffen dat de sociale huren per 1 juli zijn bevroren. Die huren drukken een groot stempel op de inflatie en verhullen dus de prijsstijgingen bij andere producten of diensten. Zonder dat dempende effect was de inflatie boven de 2 procent uitgekomen.’

Waar zijn de prijsstijgingen het hoogst?

‘We zullen waarschijnlijk prijsstijgingen zien in supermarkten. Diverse leveranciers hebben al gewaarschuwd voor dure grondstoffen. Denk aan producten voor persoonlijke verzorging zoals shampoo. Het is wel de vraag in hoeverre super..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .