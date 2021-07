Met de weckpotwordt verpakkingsvrij winkelen echt ‘een potje gemakkelijk’

Jaarlijks rollen er ongeveer 50 miljoen glazen potjes met groenten en fruit van de band. Van appelmoes tot doperwten. Baltussen Konservenfabriek in Driel is niet alleen de oudste nog bestaande conservenfabriek, het is ook de eerste die is overgestapt op biologische producten. ‘Lekker, gezond en duurzaam.’

Ruben Bringsken van Baltussen Konservenfabriek in Driel: 'Oudere inwoners van Driel hebben het nog steeds over de jamfabriek.'

Driel

In 1868 begint de familie Baltussen in het dorpje onder de rook van Arnhem met de productie van jam en appelstroop. De producten komen onder de naam Betuws Roem en Rinse appelstroop op de markt. Na de Tweede Wereldoorlog neemt de belangstelling voor jam en appelstroop af, waarna gaandeweg wordt overgeschakeld op groenteconserven. ‘Maar oudere inwoners van Driel hebben het nog steeds over de jamfabriek’, weet de huidige directeur-eigenaar, Ruben Bringsken (53).

in alle schappen

Hij koopt in 1998 het bedrijf, dat op dat moment onder de vlag van Cosun (voorheen Suiker Unie) opereert. De zoon van een in Brazilië werkende zendeling is nog geen 30 jaar oud als hij belangr..

