Bonden en werkgevers: vaccinatieplicht zoals Google wil mag niet

Het verplichten van personeel om gevaccineerd te zijn voor de terugkeer naar de werkvloer, zoals techbedrijf Google woensdag aankondigde, mag niet in Nederland. Volgens vakbonden en werkgeversorganisaties stelt artikel 11 van de grondwet dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Zo mogen werkgevers hun werknemers niet verplichten tot vaccinatie of coronatests.

Vakbonden FNV en CNV en werkgeverskoepel VNO-NCW stellen dat Google in Nederland onder het Nederlandse recht valt en dus de bestaande wetgeving van toepassing is. ‘De regering zou een spoedwet hiervoor kunnen aannemen, maar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben al gezegd dat ze vaccinaties niet verplichten’, zegt een woordvoerster van FNV. VNO-NCW zegt dat de discussie rondom verplicht vaccineren van werknemers niet of nauwelijks speelt bij de eigen achterban. ‘Anders dan in de Verenigde Staten kennen we in Nederland een zeer hoge vaccinatiebereidheid.’ Ook bij de achterban van de bonden speelt de vaccinatiediscussie nagenoeg niet.

