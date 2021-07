Verleiden is beter dan verplichten

Naaldwijk

Het lijnenspel in de hal in Naaldwijk illustreert de dagelijkse routine bij Royal FloraHolland. Op de grootste bloemenveiling ter wereld worden

’s ochtends om zes uur de karren met bloemen uit de koelcellen gehaald. De medewerkers lijken als soldaten te zijn opgeleid om deze welhaast militaire operatie vlotjes te laten verlopen. Tot na middernacht hebben de kwekers bijna 30.000 producten aangeleverd, nu worden ze met elektrische karretjes naar de kopers gebracht. Vijf uur later is de hal leeg.

Of je nu rozen koopt in Moskou of Rome, grote kans dat ze via de veiling in Aalsmeer, Rijnsburg of Naaldwijk zijn geëxporteerd. In maart 2020 viel het raderwerk abrupt stil door het coronavirus. ‘Grenzen gingen dicht en de handelaren konden..

