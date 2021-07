Hoe kweek je een gelukkige - medicinale - wietplant?

De bedrijfslocatie is geheim, want aan cannabis kweken – ook voor onderzoeksdoeleinden – kleven risico’s. CannNext levert de ‘fitbit’ van planten, zegt de directeur. ‘We doen dit nu voor cannabis, maar kunnen het ook voor de komkommer doen.’

Eric Uleman, oprichter en directeur van CannNext, in een container met medicinale cannabis op een geheime locatie in het zuiden van Nederland.

Amstelveen

‘Het is zo belangrijk om te weten hoe een plant zich voelt’, zegt CannNext-directeur Eric Uleman (56) tussen rijen cannabisplanten in een hermetisch afgesloten container vol paars licht, terwijl hij voorzichtig met zijn vingertop over een groen blaadje onder de bloem wrijft. ‘Dat klinkt een beetje als Suske en Wiske, maar hightech is de toekomst van de duurzame plantenteelt. Wij monitoren hier veertig datasets, zoals licht, vocht, temperatuur, voeding en luchtstroom, om vast te stellen of een plant zich gelukkig of niet gelukkig voelt.’

CannNext heeft voor onderzoeksdoeleinden een ontheffing van de Opiumwet gekregen om op een geheime plek in Limburg (medicinale) cannabis te kweken. Bezoekers moeten vooraf een formulier onderteke..

