Partners in de metaal begraven de strijdbijl

Na tijden van wapengekletter trekken vakbond FNV en werkgeversorganisatie FME nu samen op om werkgelegenheid in de metaalindustrie te behouden en jongeren anders te scholen. ‘We hebben beiden nog werk te verrichten.’

Roeriger tijden: een staking bij metaalbedrijven rond Rotterdam in 2018. Er werd toen maandenlang actie gevoerd voor een nieuwe metaal-cao.

Zoetermeer

Werkgevers en werknemers in de metaalsector laten het onderlinge wapengekletter achter zich door intensief te gaan samenwerken voor het behoud van werkgelegenheid. Na meerdere stakingen begin dit jaar krijgen de werknemers verspreid over twee jaar 5,3 procent loonsverhoging. Ook wordt het jeugdloon afgeschaft en komt er een vut-regeling voor personeel in ploegendienst.

Werkgeversorganisatie FME en vakbond FNV trekken voortaan samen op met een ‘strategische agenda’ om jongeren technisch te scholen met andere vormen van onderwijs. ‘Een historische doorbraak’, aldus FMEvoorzitter Theo Henrar.

Henrar, vorig jaar ontslagen als directeur bij Tata Steel, en FNV-onderhandelaar Albert Kuiper benadrukken het harmoniemodel met een gez..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .