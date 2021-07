‘Pensioen niet eind van je maatschappelijke leven’

Zwolle

Waarom organiseert CGMV zo’n cursus?

‘De behoefte aan zo’n cursus is behoorlijk groot. Sinds drie weken maken we hier reclame voor en de eerste cursus zit al bijna vol. Mensen willen informatie over de praktische en financiële kant van met pensioen gaan, maar ze willen ook nadenken wat Gods plan is met het tweede deel van hun leven. In reguliere pensioencursussen is daar geen aandacht voor, en worden deelnemers met zulke vragen meewarig aangekeken.’

Hoe ziet de cursus eruit?

‘De cursus wordt dit najaar gehouden in Doorn en duurt drie dagen. De cursus wordt gegeven door Jan en Hanneke van Harten. Jan is financieel adviseur en betrokken bij de christelijke mannenbeweging De 4e Musketier. Janneke is coach en betrokken bij Arise, de vrouw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .