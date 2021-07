AFM waarschuwt beleggers voor overmoed nu beurzen record na record boeken

Nu de beurzen record na record boeken, liggen overmoed en angst om de boot te missen op de loer, waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Met bij name jonge beleggers kan dat uitlopen op een teleurstelling.

Tom Smiers (AFM): ‘Wij hebben geen glazen bol en willen zeker geen paniek zaaien, maar we vinden het goed om te waarschuwen dat de beurs goede en slechte tijden kent.’

De financiële toezichthouder ziet het aantal particuliere beleggers stijgen en krijgt naar eigen zeggen ‘veel signalen’ over studenten die maximaal lenen voor hun studiefinanciering bij DUO en met dat geld gaan beleggen.

‘Wij hebben geen glazen bol en willen zeker geen paniek zaaien, maar we vinden het goed om te waarschuwen dat de beurs goede en slechte tijden kent’, aldus Tom Smiers, die bij de AFM verantwoordelijk is voor het toezicht op de markt voor particuliere beleggers. ‘Nu lijkt het soms dat de beurs niet naar beneden kan.’

Het aantal huishoudens dat belegt is vorig jaar met ruim 11 procent gestegen naar in totaal 1,6 miljoen, aldus Smiers. ‘Dat is een behoorlijke stijging.’ Een van de redenen om te beginnen met ..

