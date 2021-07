In Rotterdam maken Ayuk Baika en Scifo Minnaard van spinaziepulp broodjes ‘falafval’.

Den Haag

De overheid moet concretere doelen formuleren om te komen tot een circulaire economie. Vijf jaar na de lancering van het Rijksprogramma ‘Nederland Circulair in 2050’ ontbreekt het nog altijd aan een basis voor effectief beleid. Tot die conclusie komt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het PBL adviseert de overheid niet op basis van grondstoffen, maar op grond van productgroepen doelen te stellen die bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld: de milieu-impact van de vleesproductie of die van autobrandstoffen moet in 2030 zijn gehalveerd. ‘Zo’n doel is helder en eenvoudig te communiceren’, zeggen de onderzoekers.

efficiënter

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .

Deel dit bericht:









..