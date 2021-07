Jonge jurist gevreesd bij Big Tech

Lina Khan (32) is sinds kort de jongste baas ooit bij de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC. Met haar ‘activistische’ houding is ze nu al gevreesd bij Big Tech.

Hipster, activist of redder van de democratie, Lina Khan heeft een stevige reputatie.Â

New York

Een week of twee kijkt Amazon het aan, dan is het genoeg. De webgigant zet een frontale aanval in op de kersverse eindbaas van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC): Lina Khan. Amazon wil dat de 32-jarige juriste zich terugtrekt uit alle onderzoeken die tegen het machtige bedrijf lopen, zo maakte het eind vorige week bekend. Ze zou vooringenomen en partijdig zijn.

De tegenzet van Amazon komt niet uit de lucht vallen. Als de Senaat de voordracht van Biden half juni goedkeurt en ze FTC-voorzitter wordt, slijpt de tech-industrie direct de messen. Khans ‘antitrustactivisme’ zou de smetteloze reputatie van de FTC als onafhankelijk orgaan ondermijnen, stelt NetChoice bijvoorbeeld.

