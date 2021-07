Vleesopvolgers met rebels trekje

Den Bosch

Dat hij bedrijfsruimte vond in een voormalige veevoerfabriek is puur toeval. Maar wel een mooi toeval, vindt hij, symbolisch ook. Als maker van vegan worstjes, burgers en balletjes wil Michael Luesink (33) bijdragen aan het diervrij maken van de menselijke voedselketen. Minder vlees betekent in veel gevallen méér soja op het bord, maar Luesink maakt zijn producten van oer-Nederlandse eiwitbommen: de bruine boon en de veldboon. Die hoeven niet van over de oceaan te komen, zoals de veel in vleesvervangers verwerkte sojabonen. ‘Bijna alle landbouwgrond wordt gebruikt om dieren te laten grazen of veevoer te produceren’, zegt Luesink,

Zijn bedrijf BOON Food Concepts zit op een voormalig industriegebiedje aan de Dieze in Den Bosch, zo’..

