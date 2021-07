De alleroudste boekhandel van Nederland staat in Workum en zoekt een nieuwe eigenaar

Een oudere boekhandel heb je in Nederland niet, en met zijn geschiedenis van een dikke driehonderd jaar zou Het Boekhuis in het Friese Workum ook zomaar de oudste van de wereld kunnen zijn. Maar het voortbestaan van dit monument staat op de tocht.

Workum

De kat was ziek, daarmee begon het. Boekhandelaar Vincent Stumpel (67) en zijn vrouw Mieke hadden zich verheugd op een trektocht door Duitsland met de camper, maar door het ziekbed van hun harige huisgenoot brachten ze de zomervakantie van 2016 thuis door in het schilderachtige Elfstedenstadje Workum. Het voordeel was dat Stumpel nu eindelijk tijd had om uit te vissen hoever de wortels reikten van zijn boekwinkel in de door patriciërswoningen met trap-, klok- en tuitgevels omrande hoofdstraat van Workum.

‘Mevrouw Gaastra had ons altijd verteld dat de winkel heel oud was, maar hoe oud precies wisten we niet’, zegt Stumpel over de vorige eigenaar, Engelien Gaastra-Van Lith (1919-2009), van wie de destijds 28-jarige zoon uit een Hoorns..

