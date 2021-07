‘Jubelton’ vergroot vermogenskloof

Amsterdam

In plaats van dat er minder hoge hypotheken worden afgesloten, kopen de kinderen die een ‘jubelton’ van hun ouders krijgen gewoon een duurder huis. De schenkingsvrijstelling vergroot hierdoor de vermogensongelijkheid tussen kinderen van rijke en arme mensen. Dit blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Hans Vijlbrief donderdag aan de Tweede Kamer stuurde.

Vijlbrief heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd de beleidsmaatregel, die in 2017 is ingevoerd, te evalueren. De conclusies in het rapport met de veelzeggende ondertitel ‘Hulp voor huiseigenaren met vermogende ouders’ zijn niet mals. ‘De schenkingsvrijstelling beoogt de financiële kwetsbaarheid van huishoudens te beperken, maar wordt in de praktijk vooral gebruikt om schen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .