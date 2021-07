Hema maakt een eigen brexit, terug naar ‘huis’

Het besluit van Hema om de zes Britse filialen aan het einde van de zomer te sluiten, is de eerste concrete maatregel binnen een nieuwe strategie. Na jaren van internationale uitbreiding gaat Hema zich weer op de ‘thuismarkt’ richten: Nederland, België en Frankrijk.

De eerste Hema in Londen, 2014.

Amsterdam

Dat er een einde zou komen aan veel buitenlandse avonturen, werd al duidelijk in oktober vorig jaar. Toen nam de familie Van Eerd, eigenaren en oprichters van de Jumbo supermarkten, Hema samen met een investeringsfonds over.

De gang naar Frankrijk is voor Hema altijd een grote winstmotor geweest, maar in voorgaande jaren streek de keten ook met een handvol winkels neer op Spaanse en Oostenrijkse winkelstraten. In Duitsland zijn achttien winkels.

Niet geheel duidelijk is wat de sluiting van de Britse filialen betekent voor die in Oostenrijk, Spanje, of zelfs Duitsland.

‘Alle landen behalve Frankrijk en de Benelux worden nu bekeken’, zegt een woordvoerder van Hema. ‘In de loop van het jaar nemen we per land een beslissing.’

D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .