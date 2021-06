Een willekeurig telefoontje met een verkooppraatje? Dat mag niet meer zonder toestemming

Telefoontjes van verkopers die een product of dienst willen slijten, zijn voor velen een bron van ergernis. Daarom gaat vanaf 1 juli een aanpassing van de Telecommunicatiewet in. Er verandert het nodige.

Den Haag

Vanaf donderdag 1 juli mogen telemarketeers niet langer willekeurig mensen bellen voor een verkooppraatje. Dat voorkomt veel irritatie, verwacht Diana Janssen, directeur van Data Driven Marketing Association (DDMA), de brancheorganisatie voor data en marketing.

Wat zijn de huidige regels van de Telecommunicatiewet?

‘Tot 1 juli mogen ondernemingen willekeurig mensen bellen, tenzij iemand ingeschreven staat in het bel-me-nietregister. In dat geval mag een bedrijf geen telefonisch contact opnemen voor commerciële, ideële of charitatieve doelen. Wel kan een bedrijf iemand die in het register staat nog benaderen als diegene eerder klant was, tot maximaal drie jaar terug.’

