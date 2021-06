Gevreesde schuldengolf door coronacrisis blijft vooralsnog uit

Den Haag

Het percentage huishoudens met problematische schulden is tussen januari en oktober 2020 licht gedaald, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. In januari - voor de uitbraak van corona - had 7,9 procent van de Nederlandse huishoudens problematische schulden. In oktober was dat gedaald naar 7,6 procent. Dat komt neer op 614.000 huishoudens.

Van problematische schulden is volgens het CBS sprake wanneer huishoudens bijvoorbeeld hun zorgpremie al zes maanden niet betaald hebben, verkeersboetes hebben openstaan, in de schuldhulpverlening zitten of een achterstand van drie of meer maanden hebben bij het afbetalen van studieschulden.

Een jaar geleden werd gevreesd ..

