Seksuele intimidatie op werkvloer wordt vaak niet gemeld

Utrecht

Dat blijkt uit onderzoek dat het College voor de Rechten van de Mens heeft laten uitvoeren. Een deel van de werknemers die zich niet melden, is bang niet serieus genomen te worden, het verwijt te krijgen de seksuele intimidatie te hebben uitgelokt, of vreest negatieve gevolgen voor zijn of haar carrière. De belangrijkste reden om niet te melden is de inschatting dat de situatie wellicht niet ernstig genoeg is. Ook spreken slachtoffers soms zelf de daders aan op hun gedrag, zonder melding te doen.

In de afgelopen tien jaar heeft 16 procent van de werknemers te maken gehad met seksuele intimidatie, komt naar voren uit het onderzoek. Vrouwen hebben hier twee keer zo vaak mee te maken als mannen. Veelvoorkomende vormen van seksuele int..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .